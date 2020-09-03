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Общество

Жительница Городища посылала деньги родственникам-террористам

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В День солидарности борьбы с терроризмом, который отмечается 3 сентября, в областной прокуратуре рассказали о работе в этой сфере.

«Противодействию террористическим проявлениям уделяется повышенное внимание. За 8 месяцев текущего года выявлено 1 144 нарушения, 534 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, 1 гражданка предостережена о недопустимости нарушения федерального законодательства», - привела статистику старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Так, жительница Городища два года перечисляла деньги родственникам, живущим в Сирии. Женщина считала, что помогает им пережить нелегкие времена, и не подозревала об их причастности к террористической деятельности. В общей сложности она перевела более 8,5 тысячи долларов.

Прокурор Городищенского района объявил 57-летней женщине предостережение об ответственности за содействие террористической деятельности.

Следует отметить, что наказание за подобные действия может быть весьма суровым. Так, житель Пензенской области и его друг из Липецка перевели деньги своему знакомому, воюющему в Сирии на стороне террористов. В итоге оба оказались на скамье подсудимых и отправились в колонию строгого режима.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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