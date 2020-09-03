В Пензенской области займутся благоустройством родников

03.09.2020 | 19:11

«Родник гремучий как соловей журчит певучий», гласит надпись на импровизированном стальном гербе источника. Звон ласкает слух, но главное - необычные свойства источника.

Раньше там из под земли просто била струя, ручейком впадая в речку Вязовку. 26 лет назад известный пензенский художник Герман Карпов решил обустроить родник.

Годами он своими руками делал гранитные ступени, лавки и изысканные стальные элементы декора. Необходимо продолжать работу: из этого места можно сделать изюминку региона. Планы грандиозные.

«Будет пешеходный мост, чтобы красиво было. Высота небольшая - где-то два метра», - рассказал художник.

Намечено поставить часовню, купель, кованые лавки и многое другое. У Германа Карпова много помощников-энтузиастов. Он получит поддержку и со стороны власти.

«По поручению губернатора Пензенской области с 2020 года стартовал совершенно новый региональный проект «Живи, родник». Программа рассчитана на три года. Будет составлен не только реестр родников, но и муниципалитеты при поддержке правительства станут разрабатывать специальную программу по финансированию, обустройству родников, формированию туристического маршрута», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

На днях там высадится волонтерский десант. Начнется уборка территории родника, а уж потом - все остальное.