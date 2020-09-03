В Пензе ждут наплыва желающих сделать прививку от гриппа

03.09.2020 | 18:27

В Пензенской области началась вакцинация от сезонного гриппа. Медики ожидают увеличения количества желающих - из-за коронавируса многие стали более ответственно относиться к своему здоровью. Такие люди присоединятся к тем, кто делает прививки ежегодно.

«Это гарантия быть здоровым, не болеть гриппом», - отметила женщина.

Пока в поликлиники поступил не весь объем препарата для вакцинации, потому медики особо внимательны к определенным категориям граждан.

«В первую очередь необходимо привить детей, беременных женщин и лиц старше 65 лет, тех, кто относится к группе риска и имеет сопутствовавшие хронические заболевания, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, сердечно-легочная патология», - рассказала заведующая отделением ГБУЗ «Городская поликлиника» Юлия Кавтасьева.

А вот некоторым в уколе могут отказать.

«Противопоказанием является наличие катаральных явлений, повышение температуры тела. Соответственно, до прививки проходят осмотр терапевта», - пояснила Юлия Кавтасьева.

Укол окажется бесплатным не для всех. К примеру, если руководство предприятия захочет вакцинировать своих сотрудников, придется делать это за деньги. Среди пензенцев нет единства: кто-то уверен, что подставить руку под иголку необходимо, причем как можно раньше, чтобы к зиме сформировался иммунитет, другие выступают категорически против, есть и неопределившиеся.

«Планируем, прививались. Но в этом году переболели незнамо чем», - поделилась горожанка.

«Я против прививок. Лучше переболеть один раз, чем вместе с прививкой потом второй раз гриппом», - заявила прохожая.

«Скорее всего, будем», - произнес пензенец.

В 2020-м в поликлиники поступил препарат, отличный от прошлогоднего. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: грипп постоянно мутирует, фармацевты стремятся заранее понять, как вирус изменится, и готовят вакцину согласно прогнозу.