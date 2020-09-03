В Пензе почтили память погибших при теракте в Беслане

03.09.2020 | 19:04

3 сентября в России отмечается годовщина трагедии в Северной Осетии, когда в результате захвата террористами школы № 1 в Беслане погибли 334 человека, среди которых - 186 детей.

Боевики удерживали мирных граждан в спортивном зале три дня, после чего было принято решение о штурме.

Этим событиям посвятили митинг в сквере Воинской доблести на улице Горького.

«Третий год подряд мы на этом месте, возле памятника, вспоминаем события и героев, которые спасали детей ценой своей жизни. Именно об этом нужно помнить - что есть страшное зло, которое бродит рядом, и есть герои, которые спасают людей», - рассказала методист отдела культурно-просветительской работы ЦКиД г. Пензы Надежда Фролова.

Во время мероприятия пензенские школьники зачитали отрывки из воспоминаний детей - их сверстников, которым террористы три дня не разрешали даже пить.

В завершение мероприятия состоялась церемония возложения цветов. В сквере развернули выставку работ учащихся художественных школ Пензы «Дети против террора».