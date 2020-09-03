Архивисты объяснили, почему перенесли День воинской славы

03.09.2020 | 20:14

Пожелтевшие страницы газеты «Сталинское знамя» - немые свидетели реальных событий середины XX века. Озвучили исторические факты сотрудники государственного архива. Поводом стало упразднение Дня воинской славы 2 Сентября, символизировавшего окончание Второй мировой войны. Решением депутатов Госдумы теперь завершение крупнейшего военного конфликта в мировой истории станут отмечать 3 сентября, а не днем раньше, как это было на протяжении десятилетий

«3 сентября исторически не повезло. Он отмечался в 1945-м, довольно пышно - в 1946 году по всей стране, а в 1947-м было принято решение 3 сентября, как и 9 мая, вычеркнуть из числа выходных дней, и до 1965 года такого праздничного дня в нашей стране не было.

Потом уже, когда 9 Мая вернули, из-за не очень хороших отношений с Китаем решили 3 Сентября не восстанавливать», - рассказал главный методист Госархива Пензенской области Максим Буряков.

3 сентября 1945 года Президиум Верховного Совета СССР учредил День победы над Японией. Указ был принят через сутки после того, как представители Страны восходящего солнца поставили подписи под актом о своей капитуляции. Это произошло в 9:00 2 сентября 1945 года в Токийском заливе, на борту линейного корабля «Миссури» Военно-Морского Флота США.

Если посмотреть на передовицу популярной в то время газеты «Сталинское знамя», то никаких упоминаний об этом событии на странице нет. Обращение «отца народов» вышло в свет только на следующий день - 3 сентября.