Владимир Якушев: В Пензе - добротный строительный комплекс

02.09.2020 | 18:11

Строительная отрасль в Пензенской области находится на довольно высоком уровне - так считает министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, который посетил регион в среду, 2 сентября.

Губернатор Иван Белозерцев представил главе федерального ведомства несколько новых или недавно реконструированных объектов, расположенных в разных микрорайонах Пензы.

Первым пунктом объезда стал жилой комплекс «Фаворит» на Западной Поляне, где уделяется особое внимание благоустройству. Владимир Якушев оценил двор-парк, спортивные, игровые и сенсорные площадки для детей, тренажерную зону под навесом, амфитеатр и удобные парковки. Он сделал акцент на безопасности жителей при таком зонировании.

«Я давно говорю, что продавать надо не квадратные метры, а комфортную среду проживания. Во дворах этого жилого комплекса все разделено: здесь паркуешь автомобиль, а там проводишь время с ребенком - спокойно, безопасно, интересно. Ровно так мы и должны вести застройку по всей России», - подытожил министр.

После этого Владимир Якушев осмотрел новую школу № 78 на 800 мест в дальнем Арбекове, которую возвели по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Учебное заведение находится на территории Арбековской Заставы, поэтому гостя ознакомили с планом комплексной жилой застройки этого микрорайона. Рассказали и о построенной в 2019 году по федеральному проекту дороге, расположенной немного западнее. Министр остался доволен увиденным.

«Комплексная застройка – это наш самый непростой и сложный федеральный проект. Мы увидели, что новые микрорайоны застраиваются комплексно, что в Пензе нет сегодня домов, которые строятся в чистом поле, есть современная социальная инфраструктура, прекрасные школы, детские сады, благоустроенная среда, что очень важно сегодня для наших жителей. Что касается моих визуальных впечатлений, они хорошие, эмоциональные», - признался гость.

Далее Иван Белозерцев рассказал министру о работе smart-завода «Бетониум», реализующего приоритетный инвестиционный проект региона.

Предприятие производит домокомплекты по уникальным технологиям, обеспечивая своей продукцией не только Пензенскую, но и Ульяновскую, Тамбовскую, Саратовскую, Самарскую области и Республику Мордовия.

На заводе трудятся 250 человек со средней заработной платой около 41 000 рублей. «Бетониум» постоянно модернизируется, внедряет новые производственные линии, расширяет перечень продукции.

Следующим пунктом стала стройплощадка в Заводском районе. Работы здесь распланированы на несколько этапов. В рамках первого возводятся два многоквартирных дома для переселения 433 человек из ветхого и аварийного жилья. Они должны въехать в квартиры до конца этого года.

На втором этапе, рассчитанном на 2020-2021 годы, появятся три дома переменной этажности на 242 квартиры: 186 - для переселенцев, 56 - для детей-сирот.

В целом до 1 сентября 2025-го в Пензенской области намерены расселить 142 многоквартирных дома в 14 муниципальных образованиях.

«Нужно активнее привлекать к реализации программы по расселению аварийного жилья частные строительные компании, предоставлять им участки на местах старой застройки, где уже есть развитая социальная инфраструктура», - высказал свое мнение Владимир Якушев, пояснив, что федеральная программа рассчитана на стимулирование компаний.

Не остался без внимания и центр Пензы. Глава Минстроя РФ оценил капитальный ремонт набережной реки Суры и реконструкцию Фонтанной площади.

На набережной в 2019 году завершился третий из четырех этапов ремонта: готова верхняя прогулочная зона, установлены малые архитектурные формы. Финишный цикл предполагает обустройство зеленой зоны с местами для отдыха, тренировочной площадки с уличными тренажерами, возможно, скейт-парка, а также установку нестационарных торговых объектов.

Показывая Фонтанную площадь, Иван Белозерцев пояснил: «Все жители нашей области выразили желание поменять облик площади и включить этот знаковый объект в программу «Формирование комфортной городской среды».

«В связи с подписанием нового указа Президента РФ горизонты нацпроектов расширены до 2030 года. В рамках рабочего совещания будем решать, как наращивать объемы, чтобы и в Пензе, и в Пензенской области жизнь граждан становилась лучше», - резюмировал Владимир Якушев.

Подводя итоги своего рабочего визита, он признал, что впечатления от увиденного остались хорошие.

«Меня как министра строительства и ЖКХ в первую очередь волнует состояние строительного комплекса. Потому что мы можем ставить самые амбициозные задачи, но если строительный комплекс находится в разобранном состоянии в субъекте, то, даже если у нас есть финансирование, ни больниц, ни школ, ни новых благоустроенных территорий, ни дорог не будет. Можно констатировать, что в Пензе - достаточно хороший, добротный строительный комплекс. И это очень важно: все наши федеральные проекты точно не будут сорваны», - заключил гость.