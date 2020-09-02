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Общество

В КИМе рассказали о числе тяжелых пациентов с COVID-19

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В среду, 2 сентября, областной клинический центр спецвидов медпомощи в социальной сети «ВКонтакте» обнародовал информацию о количестве тяжелых пациентов с COVID-19, которые находятся на лечении в учреждении.

В настоящий момент медики оказывают помощь 275 пациентам с коронавирусной инфекцией, в их числе 4 ребенка и беременная женщина.

«Больные в среднетяжелом и тяжелом состоянии, 198 человек на кислородной поддержке», - отметили представители медучреждения.

В отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 10 пациентов, 4 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Идет борьба за жизнь и здоровье каждого», - сообщили в заключение медики, пожелав пензенцам беречь себя и своих близких.

На 2 сентября в Пензенской области зарегистрировано 8 279 случаев коронавируса. За минувшие сутки прирост новых пациентов составил 79. Инфекцию побороли 7 698 человек, 109 скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/pokcsvmp
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Гость||

А где же коменты добрых людей? Что нечего уже и добавить?

Гость||

А что тут комментировать? Мыльная опера продолжается...

Гость||

Все просто отлично , день знаний отметили осталось день города отпраздновать массивами гуляниями и проголосовать, как же без этого. И можно спокойно ноября подождать, это и есть план по борьбе с бедностью, ну или бедными. А бедных становится больше с каждым днём. За внуков обидно. Сами то уж доживем как нибудь , и так много пережили за жизнь.

Гость||

Если есть АД то для наших чинуш там отдельный котелок приготовлен , а дрова под котел народ будет подкидывать.

Имя: Гость
Комментарий:

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