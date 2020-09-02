В КИМе рассказали о числе тяжелых пациентов с COVID-19

02.09.2020 | 16:37

В среду, 2 сентября, областной клинический центр спецвидов медпомощи в социальной сети «ВКонтакте» обнародовал информацию о количестве тяжелых пациентов с COVID-19, которые находятся на лечении в учреждении.

В настоящий момент медики оказывают помощь 275 пациентам с коронавирусной инфекцией, в их числе 4 ребенка и беременная женщина.

«Больные в среднетяжелом и тяжелом состоянии, 198 человек на кислородной поддержке», - отметили представители медучреждения.

В отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 10 пациентов, 4 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Идет борьба за жизнь и здоровье каждого», - сообщили в заключение медики, пожелав пензенцам беречь себя и своих близких.

На 2 сентября в Пензенской области зарегистрировано 8 279 случаев коронавируса. За минувшие сутки прирост новых пациентов составил 79. Инфекцию побороли 7 698 человек, 109 скончались.