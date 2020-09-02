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Общество

Пензенское ТСЖ оштрафовали за нарушения в содержании дома

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Пензенское ТСЖ «Топаз» признано виновным в нарушении правил содержания и ремонта жилых домов. Соответствующее постановление приняла Госжилстройтехинспекция Пензенской области.

27 февраля комиссия проверила жалобу жителя дома № 32 на улице Рахманинова. Выяснилось, что при входе во второй подъезд намок железобетонной козырек, отслоились защитный бетонный слой, оголив арматуру, а также отделочная плитка и штукатурка на стенах.

ТСЖ «Топаз», которое управляет домом, был назначен штраф в размере 40 000 рублей.

Председатель товарищества не оспаривал результат проверки, однако подал жалобы сначала в районный, а затем в областной суд. Он указал, что общее собрание собственников решило провести капитальный ремонт, в том числе входных групп, за счет средств капитального ремонта в 2020-2025 годах.

Суд не принял этот довод во внимание, поскольку не был определен конкретный срок ремонта входных групп, не заключен договор подряда на проведение ремонта. Между тем нарушения могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.

«В итоге штраф, наложенный на «Топаз», был признан законным. Решение суда вступило в силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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