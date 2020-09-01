Пензячки вновь пожаловались на задержку выплат на детей

01.09.2020 | 13:13

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова вновь помогла матерям получить ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Как сообщается на официальном сайте омбудсмена, во время личного приема по телефону к Елене Столяровой обратились жительницы областного центра и Пензенского района с жалобой на то, что их заявления о начислении выплат долго рассматриваются.

Детский омбудсмен позвонила в муниципальные управления соцзащиты, и в этот же день женщинам пришел ответ о положительном решении и назначении пособия.

За июнь, июль и август к Елене Столяровой с подобными вопросами обратились 156 человек. Так, с нарушениями сроков рассмотрения документов столкнулись мамы из Пензы и Лунинского района. Женщины подали заявления на выплаты в мае, не дождались ответа и позвонили детскому омбудсмену.