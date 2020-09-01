Сетевое издание|18+|Вторник|1 сен 2020|14:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензячки вновь пожаловались на задержку выплат на детей

Печать

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова вновь помогла матерям получить ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Как сообщается на официальном сайте омбудсмена, во время личного приема по телефону к Елене Столяровой обратились жительницы областного центра и Пензенского района с жалобой на то, что их заявления о начислении выплат долго рассматриваются.

Детский омбудсмен позвонила в муниципальные управления соцзащиты, и в этот же день женщинам пришел ответ о положительном решении и назначении пособия.

За июнь, июль и август к Елене Столяровой с подобными вопросами обратились 156 человек. Так, с нарушениями сроков рассмотрения документов столкнулись мамы из Пензы и Лунинского района. Женщины подали заявления на выплаты в мае, не дождались ответа и позвонили детскому омбудсмену.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Детский омбудсмен позвонила в муниципальные управления соцзащиты, и в этот же день женщинам пришел ответ о положительном решении и назначении пособия.
...без напоминалок ну ни как

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте