ПАО «Т Плюс» присоединит теплосеть Пензы

01.09.2020 | 14:59

АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» будет присоединено к ПАО «Т Плюс» - такое решение принял совет директоров энергохолдинга. Организация войдет в состав Мордовского филиала «Т Плюс», все его работники продолжат работу в объединенной структуре.

«Т Плюс Теплосеть Пенза» обслуживает магистральные тепловые сети Пензы и является дочерним обществом ПАО «Т Плюс». Консолидация необходима для успешной реализации масштабной инвестиционной программы, намеченной компанией в связи с переходом города на новую модель рынка тепла, так называемую альткотельную.

Компания намерена вложить в развитие теплоснабжения города более 1,7 млрд рублей, причем более половины средств направят на модернизацию наиболее изношенной муниципальной инфраструктуры. Это позволит снизить аварийность в сетях и повысить качество теплоснабжения для большей части горожан.

Объединение имеет ряд преимуществ для региона и города: рост инвестиций, внедрение единых стандартов качества, повышение управляемости теплоснабжения за счет интеграции тепловых сетей и источников.

«Т Плюс» обеспечивает надежное теплоснабжение в Пензе. Процесс объединения планируется завершить к 1 марта 2021 года.