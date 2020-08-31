Сетевое издание|18+|Понедельник|31 авг 2020|18:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Школы Пензенской области получили дневники для своих учеников

Печать

Более 55 тысяч учеников со второго по пятый класс получат «Дневники школьника Пензенской области». Их выдают четвертый год подряд. В канун 1 Сентября районные отделы образования принимают красочные экземпляры.

Дневник тематический, в этом году на его страницах ребята прочитают информацию о волонтерском движении. Каждая четверть имеет свое направление: «Экология», «Добрые дела», «Спорт», «Культура».

«Уникальность нашего дневника в том, что он построен, с одной стороны, таким образом, чтобы классному руководителю, педагогу, родителям можно было легко выстроить работу вокруг этого дневника, чтобы формировать нужные, важные, значимые качества у ребенка. А с другой стороны, он должен быть интересным. И с третьей стороны, он должен отражать региональную составляющую», - отметила соавтор дневника Елена Прохорова.

В Шемышейский район отправился 501 дневник. Распределят издание по 12 школам.

«Дневники каждый раз очень красочные, тематические, что самое главное. Яркий, красивый дневник немаловажен, чтобы украсить будни учеников», - пояснила методист Управления образования Шемышейского района Юлия Золкина.

Каждый школьник сможет вырастить свое «дерево добрых дел» при помощи дневника.

«На нем девять веточек - по числу месяцев учебного года, и на каждой веточке по четыре возможных сердечка, в которых есть кружочек, куда ребята могут наклеивать стикеры. С деревцем, если это экологическая акция, с солнышком, если это акция, связанная с оказанием помощи кому-то, со спортивным кубком, если принимал участие в спортивном волонтерстве, и символизированный храм, чтобы обозначить волонтерство культуры», - рассказала Елена Прохорова.

Помимо дневников для школьников подарок получили и библиотеки образовательных учреждений: по комплекту из 37 экземпляров художественных книг о войне.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте