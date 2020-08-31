Школы Пензенской области получили дневники для своих учеников

31.08.2020 | 18:12

Более 55 тысяч учеников со второго по пятый класс получат «Дневники школьника Пензенской области». Их выдают четвертый год подряд. В канун 1 Сентября районные отделы образования принимают красочные экземпляры.

Дневник тематический, в этом году на его страницах ребята прочитают информацию о волонтерском движении. Каждая четверть имеет свое направление: «Экология», «Добрые дела», «Спорт», «Культура».

«Уникальность нашего дневника в том, что он построен, с одной стороны, таким образом, чтобы классному руководителю, педагогу, родителям можно было легко выстроить работу вокруг этого дневника, чтобы формировать нужные, важные, значимые качества у ребенка. А с другой стороны, он должен быть интересным. И с третьей стороны, он должен отражать региональную составляющую», - отметила соавтор дневника Елена Прохорова.

В Шемышейский район отправился 501 дневник. Распределят издание по 12 школам.

«Дневники каждый раз очень красочные, тематические, что самое главное. Яркий, красивый дневник немаловажен, чтобы украсить будни учеников», - пояснила методист Управления образования Шемышейского района Юлия Золкина.

Каждый школьник сможет вырастить свое «дерево добрых дел» при помощи дневника.

«На нем девять веточек - по числу месяцев учебного года, и на каждой веточке по четыре возможных сердечка, в которых есть кружочек, куда ребята могут наклеивать стикеры. С деревцем, если это экологическая акция, с солнышком, если это акция, связанная с оказанием помощи кому-то, со спортивным кубком, если принимал участие в спортивном волонтерстве, и символизированный храм, чтобы обозначить волонтерство культуры», - рассказала Елена Прохорова.

Помимо дневников для школьников подарок получили и библиотеки образовательных учреждений: по комплекту из 37 экземпляров художественных книг о войне.