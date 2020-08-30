В Пензенской области выросло пособие по уходу за ребенком

30.08.2020 | 12:35

В Пензенской области в два раза увеличился размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Законопроект утвердили на сессии регионального Заксобра в пятницу, 28 августа.

Его подготовили в соответствии с федеральным законом, согласно которому с июня 2020 года размер пособия по уходу за первым ребенком до достижения им полутора лет вырос.

«Устанавливается единый размер пособия - 6 752 рубля. До внесения данных изменений размер пособия дифференцировался в зависимости от очередности рождения детей. Принятие этого законопроекта не потребует дополнительных средств из бюджета Пензенской области. Уважаемые депутаты, прошу поддержать законопроект», - обратился к народным избранникам министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

Решение приняли единогласно. За проголосовали все 30 депутатов, которые присутствовали на сессии.