Сетевое издание|18+|Воскресенье|30 авг 2020|13:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе у Спасского собора установили памятник Матери

Печать

В сквере у Спасского кафедрального собора в Пензе установили памятник Матери. Снимком и видеороликом, запечатлевшими монтаж скульптуры, в воскресенье, 30 августа, поделился губернатор Иван Белозерцев в соцсети Instagram.

«Цените родителей, любите их, заботьтесь о них, будьте рядом всегда, когда это возможно, не забывайте звонить», - такими словами глава региона сопроводил кадры.

К работам по подготовке территории для монумента специалисты приступили в начале августа. Идея же поставить в областном центре памятник Матери обсуждалась властями не один год.

Место вокруг скульптуры облагородили за счет средств, сэкономленных на строительстве сетей водоснабжения поселка ЗИФ. В общей сложности это обошлось в 2,6 млн рублей. Сам же памятник создан на внебюджетные средства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото и видео www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Кто автор памятника курдовой матери - понятно. А кто архитектор площадки и дорожки, навсегда изуродовавшей прекрасную лужайку? Не Ходос ли?

Гость||

Ужас!

Гость||

Памятник по уровню светильников виселиц.

Гость||

КОГДА ОНИ НАЖРУТСЯ?

Гость||

Такая же безвкусица как и Петр с Февроньей.

Гость||

Жуткий страх. Срочно удались. Чиновника который эту гадость подписал найти, уволить и с конфискацией под суд. И срочно без откатов отдать наряд на изготовление нормального, людского памятника, а не это убожество.

Гость||

Ужасный памятник. Люди голосовали против этого варианта памятника матери. Голоса пензенцев ничего не стоят?

Гость||

Как часики на Пензе раз.

Гость||

Гость писал(a):

курдовой матери
какой какой матери?

Гость||

Почему без маски?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Место вокруг скульптуры облагородили за счет средств, сэкономленных на строительстве сетей водоснабжения поселка ЗИФ. В общей сложности это обошлось в 2,6 млн рублей. Сам же памятник создан на внебюджетные средства.
Деньги с водопровода посёлка ЗИФ были нагло украдены!https://www.penzainform.ru/news/social/2020/08/29/mer_penzi_poobeshal_zhitelyam_poselka_zif_reshit_vopros_s_vodoprovodom.html. Какие сэкономленные средства когда сами работы не выполнены по причине отсутствия средств,их просто перебросили на этот проект

Гость||

Гость писал(a):

какой какой матери?
Судя по самой статуе беженки католичке из Италии .:):):)

Гость||

Гость писал(a):

Судя по самой статуе беженки католичке из Италии
скорее, не беженка даже, а воровское что то - в позе, в динамике... украла ребёнка (будущее), прикрылась капюшонами и ходу-с... вот, мол, поросёнок фунтик, можно выгодно продать госпоже белладонне - за процент с выручки

Гость||

И это называет себя скульптором?

Гость||

Жуткая жуть.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте