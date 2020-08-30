В Пензе у Спасского собора установили памятник Матери

30.08.2020 | 12:09

В сквере у Спасского кафедрального собора в Пензе установили памятник Матери. Снимком и видеороликом, запечатлевшими монтаж скульптуры, в воскресенье, 30 августа, поделился губернатор Иван Белозерцев в соцсети Instagram.

«Цените родителей, любите их, заботьтесь о них, будьте рядом всегда, когда это возможно, не забывайте звонить», - такими словами глава региона сопроводил кадры.

К работам по подготовке территории для монумента специалисты приступили в начале августа. Идея же поставить в областном центре памятник Матери обсуждалась властями не один год.

Место вокруг скульптуры облагородили за счет средств, сэкономленных на строительстве сетей водоснабжения поселка ЗИФ. В общей сложности это обошлось в 2,6 млн рублей. Сам же памятник создан на внебюджетные средства.