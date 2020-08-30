Мониторинг интернета в Пензе помог блокировать вредный контент

В мировой Паутине обнаружены опасные дыры. Прокуратурой Первомайского района в ходе мониторинга сети интернет выявлен ряд сайтов, содержащих вредную сущность.
«Изготовление взрывчатых веществ (пороха), материалы о приобретении и изготовлении незаконном оружия, изображение нацистской и фашистской символики, а также предоставление интимных услуг за плату», - перечислил варианты тематики сайтов помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Игорь Бондарь.
Прокуратурой района направлены административные исковые заявления в суд.
«О признании данной информации запрещенной к распространению и блокировке данных интернет-ресурсов. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Работа в данном направлении продолжается», - пояснил Игорь Бондарь.
Собственники неблагополучных сайтов не установлены.
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