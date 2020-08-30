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Общество

Мониторинг интернета в Пензе помог блокировать вредный контент

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В мировой Паутине обнаружены опасные дыры. Прокуратурой Первомайского района в ходе мониторинга сети интернет выявлен ряд сайтов, содержащих вредную сущность.

«Изготовление взрывчатых веществ (пороха), материалы о приобретении и изготовлении незаконном оружия, изображение нацистской и фашистской символики, а также предоставление интимных услуг за плату», - перечислил варианты тематики сайтов помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Игорь Бондарь.

Прокуратурой района направлены административные исковые заявления в суд.

«О признании данной информации запрещенной к распространению и блокировке данных интернет-ресурсов. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Работа в данном направлении продолжается», - пояснил Игорь Бондарь.

Собственники неблагополучных сайтов не установлены.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Всю порнуху смотрят.

Гость||

им делать больше не чего?

Гость||

А этот сверхчеловек в силах заблокировать VPN или Телеграм? Если нет, то это пустая трата бюджетных денег и ему лучше заняться реальными делами, а не выслуживаться, пытаясь донести воду в решете.

Гость||

Пензинформ,раздел досуг,знакомство для секса.

Делайте контрольную закупку.Работайте братья.!!!

Имя: Гость
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