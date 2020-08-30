Мониторинг интернета в Пензе помог блокировать вредный контент

30.08.2020 | 18:18

В мировой Паутине обнаружены опасные дыры. Прокуратурой Первомайского района в ходе мониторинга сети интернет выявлен ряд сайтов, содержащих вредную сущность.

«Изготовление взрывчатых веществ (пороха), материалы о приобретении и изготовлении незаконном оружия, изображение нацистской и фашистской символики, а также предоставление интимных услуг за плату», - перечислил варианты тематики сайтов помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Игорь Бондарь.

Прокуратурой района направлены административные исковые заявления в суд.

«О признании данной информации запрещенной к распространению и блокировке данных интернет-ресурсов. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Работа в данном направлении продолжается», - пояснил Игорь Бондарь.

Собственники неблагополучных сайтов не установлены.