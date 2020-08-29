Жителям Канаевки требуется помощь в сохранении родников

29.08.2020 | 18:45

Село Канаевка Городищенского района богато родниками. Их семь, и местные жители общими усилиями пытаются сохранить свои природные сокровища.

Недавно началась реконструкция Спасского источника. Вот так он выглядел совсем недавно.

Тем не менее родник подавал признаки жизни, поэтому его решили реанимировать. Для этого понадобились спецтехника и добровольцы.

Также был отремонтирован еще один родник - расположенный возле восточного въезда в село.

Подобные работы в 2009 году велись и на источнике Кашебас, но они оказались неудачными. Сейчас он находится в плачевном состоянии.

Местные жители рады бы своими силами решить все проблемы по сохранению канаевских родников, но не получается. Ищут помощников.