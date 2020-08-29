Сетевое издание|18+|Суббота|29 авг 2020|19:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жителям Канаевки требуется помощь в сохранении родников

Печать

Село Канаевка Городищенского района богато родниками. Их семь, и местные жители общими усилиями пытаются сохранить свои природные сокровища.

Недавно началась реконструкция Спасского источника. Вот так он выглядел совсем недавно.

Тем не менее родник подавал признаки жизни, поэтому его решили реанимировать. Для этого понадобились спецтехника и добровольцы.

Также был отремонтирован еще один родник - расположенный возле восточного въезда в село.

Подобные работы в 2009 году велись и на источнике Кашебас, но они оказались неудачными. Сейчас он находится в плачевном состоянии.

Местные жители рады бы своими силами решить все проблемы по сохранению канаевских родников, но не получается. Ищут помощников.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Молодцы!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте