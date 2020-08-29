В Пензенский онкодиспансер поступил аппарат за 15,6 млн руб.

29.08.2020 | 14:25

В Пензенском областном онкологическом диспансере начали использовать новый передвижной цифровой рентген-аппарат типа С-дуга.

Он позволяет проецировать снимки как горизонтально, так и вертикально, а также выполнять операции со сниженной степенью травматичности, что позволит сократить период реабилитации, а доза облучения минимальна.

Как объяснил заместитель главврача по диагностике и радиологии Антон Столяров, С-дуга - это общее название семейства хирургических рентгеновских аппаратов. Название аппарата связано с формой штатива - он похож на латинскую букву С.

«Стоимость рентген-аппарата - 15 млн 600 тыс. рублей. Средства на его приобретение выделены из федерального бюджета. Дополнительно в онкодиспансер поступили восемь мониторов пациента на сумму около 5 млн рублей, выделенных также из федеральной казны», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.