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Общество

В Пензе ветераны спецназа поздравили друг друга с праздником

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Валерий Гундоров специально приехал из Москвы в Пензу. Сам он из Заречного, но живет и работает сейчас в столице. Будучи 19-летним парнем, служил в спецназе и попал в мясорубку первой чеченской военной кампании.

«Без друга, без товарища, без «плеча» там никто не выживал. После службы мы создали «Братство краповых беретов», держимся все вместе», - рассказал заместитель председателя совета ветеранов подразделений спецназа «Витязь».

В основном все собравшиеся - ветераны и служащие спецподразделения внутренних войск «Витязь». Это соединение было создано в 1977 году для обеспечения порядка во время проведения летних Олимпийских игр в Москве. Хорошо зарекомендовав себя, отряд затем не раз проявлял себя во многих горячих точках при выполнении особых задач и на сегодняшний день считается элитой спецназа.

«29 августа по традиции уже не один год собираются ветераны сил специального назначения, действующие бойцы подразделений спецназа. На таких ежегодных встречах мы поздравляем друг друга», - сообщил старший представитель Ассоциации ветеранов подразделений спецназа «Витязь» в г. Пензе Андрей Цыцонков.

«В целом, если оценивать тех, кто служил в спецподразделениях из Пензы и Пензенской области, показатели очень высокие. Ребята грамотные, умные, спортивно подготовленные», - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Пензенской области Дмитрий Осипов.

Лучших «витязей» наградили благодарственными письмами и памятными медалями, а затем почтили память тех, кто отдал жизнь во время служебных командировок.

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