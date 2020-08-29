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Общество

Пензенские православные отметили Ореховый Спас

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Не только в магазине, но и в лесной чаще можно раздобыть плохо поддающееся зубам лакомство. Православные отмечают Ореховый, или Хлебный Спас.

«В это время крестьяне несли зерно и орехи в церковь для освящения. Где-то был большой урожай зерна, а где-то люди питались тем, что бог пошлет в лесу. Потому праздник имеет два названия, но оба равноценны для всего христианского мира», - рассказал председатель Тамбовского общества любителей краеведения Михаил Семенов.

В былые времена люди бережно относились к плодам своего труда. Ведь орехи нужно найти, высушить, приготовить. Что уж говорить о ржи с пшеницей - они составляли основу рациона. Да и сейчас хлеб - всему голова.

«Все праздники Спаса были посвящены не продуктам, а Иисусу Христу, и в этом значении производили благословение тех или иных продуктов, которые, считалось, можно начинать собирать, употреблять, заготавливать на зиму», - добавил Михаил Семенов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Почему на светском сайте,в светском государстве,постоянно идёт скрытая реклама религии?

это оскорбляэт мои чувства,верящего в демократиюи атеизм.

У верующих в разные религии есть свои сайты.

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