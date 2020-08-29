Пензенские экоактивисты провели уборку на берегу Суры

29.08.2020 | 19:00

Набережную Суры у подвесного моста замусорили отдыхающие. Разбитое стекло, пластиковые бутылки, окурки, пакеты - повсюду, даже в реке вместе с рыбами плавают отходы.

Навести порядок в центре Пензы решили добровольцы.

В экологической акции «День реки Суры» приняли участие представители общественных организаций, ученики разных образовательных заведений, сотрудники Росприроднадзора. Наталья Филатова пришла трудиться вместе со своими воспитанниками.

«Сегодня в основном 5-й и 8-й классы, хотя в экологическом отряде состоят и 9-11-е. Просто так сложились обстоятельства. Кто готов от души помочь реке, приходят», - рассказала учитель географии школы № 59 г. Пензы.

Мусор волонтеры сложили в большие мешки. Вывезти «улов» на свалку обещали представители Железнодорожной администрации.

«Одни коммунальные службы не справятся, естественно, со всем тем, что устраивают наши горожане. Проблема, к сожалению, мировая, существует везде, но также везде есть волонтеры, которые этим занимаются», - констатировала инспектор Росприроднадзора по Пензенской области татьяна Красноносова.

Акция «День реки Суры» в областном центре прошла в девятый раз.