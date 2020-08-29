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Общество

Пензенские экоактивисты провели уборку на берегу Суры

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Набережную Суры у подвесного моста замусорили отдыхающие. Разбитое стекло, пластиковые бутылки, окурки, пакеты - повсюду, даже в реке вместе с рыбами плавают отходы.

Навести порядок в центре Пензы решили добровольцы.

В экологической акции «День реки Суры» приняли участие представители общественных организаций, ученики разных образовательных заведений, сотрудники Росприроднадзора. Наталья Филатова пришла трудиться вместе со своими воспитанниками.

«Сегодня в основном 5-й и 8-й классы, хотя в экологическом отряде состоят и 9-11-е. Просто так сложились обстоятельства. Кто готов от души помочь реке, приходят», - рассказала учитель географии школы № 59 г. Пензы.

Мусор волонтеры сложили в большие мешки. Вывезти «улов» на свалку обещали представители Железнодорожной администрации.

«Одни коммунальные службы не справятся, естественно, со всем тем, что устраивают наши горожане. Проблема, к сожалению, мировая, существует везде, но также везде есть волонтеры, которые этим занимаются», - констатировала инспектор Росприроднадзора по Пензенской области татьяна Красноносова.

Акция «День реки Суры» в областном центре прошла в девятый раз.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот молодцы!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Одни коммунальные службы не справятся
Конечно не справятся после их оптимизации эффективными менеджерами. Да и деньги им надо платить. А наши власти лучше 2 миллиона на установку памятника потратят, чем на уборку и содержание города.

Гость||

А где инспектора по делам несовершеннолетних? Где инспектора по охране труда? Добровольно? Рассылки сохранили о « добровольности»? Детьми прикрылись, рыла чинушечьи? Ворьё коррумпированное, все фонды на»благоустройство» пристроены?

Гость||

Надзирательницы , тётки просто жуть, кнута не хватает

Гость||

......Сегодня у магазина МАРТ на ул.8 марта 3 бродячих собаки разорвали котёнка и жрали на глазах у изумлённых людей.А неделю назад вырвали у бабульки пакет с курице и сожрали. Бабка не пострадала.

Со стороны конечно смешно,но с этим тоже что-то нужно делать. На днях дети пойтут в школы и у кого то еда в портфеле или ранце? Могут загрызть ребёнка.

Гость||

Гость писал(a):

Вот молодцы!
С детства надо вбивать в голову: что хозяин сказал должно быть исполнено беспромедления ,без вопросов , бесплатно

Имя: Гость
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