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Общество

Российские военные уверенно удерживают лидерство на АрМИ-2020

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Более 30 стран продолжают принимать участие в Армейских международных играх, которые в конце августа стартовали на территории нескольких государств. Площадки для большинства дисциплин подготовила Россия.

К третьему дню состязаний конкурса «Мастер-оружейник» российская команда сохранила лидерство. На полигоне под Пензой участники из разных стран на скорость чинили условно неисправную и обездвиженную систему залпового огня «Град».

После всех манипуляций прошли стрельбы – своего рода контроль качества проделанной работы механиков. Отечественные оружейники справились быстрее всех без единого штрафного очка. Самую сильную конкуренцию в этом этапе соревнований лидерам составили коллеги из Узбекистана. За командный дух и волю к победе были отмечены дебютанты игр из Лаоса, Конго и Камбоджи.

В Псковской области на полигоне ВДВ «Струги Красные» соотечественники также не подкачали. Российские военнослужащие стали лучшими в первых двух этапах конкурса «Десантный взвод». Участники прошли несколько огневых рубежей и препятствий, самым зрелищным из которых стал трамплин. Отметим, что отрыв от земли при хорошей скорости составляет порядка метра.

Погодные условия усложнили задачу: сильный дождь практически скрыл мишени пеленой, а на сложных участках машины скользили по мокрому бетону как по льду. Несмотря на трудности, в индивидуальной гонке экипаж гвардии младшего сержанта Александра Каравая показал лучший результат за всю историю конкурса.

Организаторы игр из России стараются не меньше, чем участники этапов. Главные задачи – комфортное размещение команд, контроль их самочувствия и обеспечение полноценным питанием. Кормят военных вкусно и разнообразно. В меню представлены интернациональные блюда из мяса, птицы, рыбы, круп, овощей и других ингредиентов. Удивляют повара аутсорсинговых компаний подачей: свежая овощная нарезка и вторые блюда украшены зеленью и цветами, искусно вырезанными из моркови, редиса, болгарского перца.

Что касается здоровья, то за каждой командой закреплены медики, отвечающие за самочувствие игроков.

Параллельно с Армейскими международными играми 23 августа в Подмосковье стартовал форум «Армия-2020», а уже 27 августа мероприятие открылось для всех желающих.

В парке «Патриот» посетители могут рассмотреть мультимедийные стенды участников и современную военную технику, сесть за руль инженерной военной машины, примерить на себя роль военного полицейского и даже попробовать силы в ответственном деле сапера. Организаторы уточняют, что добраться до пункта гости могут от Белорусского вокзала на электричке, а затем - на автобусе либо на личном транспорте.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

202?!

Гость||

Зато мы делаем ракеты

И перекрыли Енисей,

А также в области балета

Мы впереди планеты всей!

Гость||

Вот радость так радость! И ещё: КРЫМ НАШ!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

участники из разных стран на скорость чинили
Чинят карандаши, а технику ремонтируют

Гость||

Конечно лидируют, а с кем там соревноваться-то? С абхазами?

Имя: Гость
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