Зареченский МФЦ вновь закрыли из-за заразившегося сотрудника

27.08.2020 | 09:10

В среду, 26 августа, МФЦ закрытого города вновь приостановил прием посетителей. Как сообщает портал «Заречье сегодня», это случилось в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

До получения отрицательных тестов на COVID-19 сотрудниками центра горожане воспользоваться услугами организации не смогут.

«Заявителей, которые были заранее записаны на прием, примут в любое удобное для них время после открытия», - добавляет портал.

В конце июля зареченский МФЦ также закрыли из-за того, что медики подозревали у сотрудников коронавирус. В итоге всем работникам центра сделали тесты и нашли инфицированного. Его изолировали.

Через два дня после закрытия МФЦ возобновил деятельность.

На 25 августа в закрытом городе подтвердили 731 диагноз «коронавирусная инфекция». Как сообщил глава Заречного Олег Климанов в соцсети Instagram, 78 человек лечатся амбулаторно, 14 - в медучреждении в Пензе, 1 008 выздоровели.