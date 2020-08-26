В Пензенском районе на землях сельхозназначения добывали песок

26.08.2020 | 13:15

В Пензенской области ООО «Александровское» признано виновным в порче земель. Наказание за это нарушение предусмотрено Кодексом РФ об административных правонарушениях.

В феврале на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 137 618 кв. м, расположенном у села Александровка Пензенского района, ООО «Александровское» без согласования с собственником и проекта рекультивации земель разработало песчаный карьер.

В протоколе осмотра и фототаблице запечатлены песчаные и глинистые насыпи высотой от 1 до 3 метров, свидетельствующие о снятии и перемещении плодородного слоя почвы. В самом карьере видны груды камней высотой до 4 м. Наибольшая глубина карьера составляет не менее 10 м.

На момент осмотра в карьере работала строительная техника, производилась добыча полезных ископаемых и их транспортировка.

Суд оштрафовал ООО «Александровское» на 40 000 рублей, однако представитель общества обратился с жалобой в кассационную инстанцию.

Он пояснил, что земля находится в ведении Богословского сельсовета и используется ООО «Александровское» для добычи строительного песка. Разработка ведется в соответствии с соглашением, заключенным в 2011 году с Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области. Недра предоставлены в пользование ООО «Александровское» на 25 лет, до декабря 2036 года. На основании соглашения была выдана лицензия на пользование недрами.

Однако суд отказал в удовлетворении жалобы из-за того, что в материалах дела не оказалось документов о переводе земель сельхозназначения в иную категорию.

«Таким образом, ООО «Александровское» разработало карьер по добыче песка и производит там работы до перевода участка в промышленную категорию земель, что является нарушением законодательства», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Решение вступило в законную силу.