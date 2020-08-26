Сетевое издание|18+|Среда|26 авг 2020|14:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенском районе на землях сельхозназначения добывали песок

Печать

В Пензенской области ООО «Александровское» признано виновным в порче земель. Наказание за это нарушение предусмотрено Кодексом РФ об административных правонарушениях.

В феврале на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 137 618 кв. м, расположенном у села Александровка Пензенского района, ООО «Александровское» без согласования с собственником и проекта рекультивации земель разработало песчаный карьер.

В протоколе осмотра и фототаблице запечатлены песчаные и глинистые насыпи высотой от 1 до 3 метров, свидетельствующие о снятии и перемещении плодородного слоя почвы. В самом карьере видны груды камней высотой до 4 м. Наибольшая глубина карьера составляет не менее 10 м.

На момент осмотра в карьере работала строительная техника, производилась добыча полезных ископаемых и их транспортировка.

Суд оштрафовал ООО «Александровское» на 40 000 рублей, однако представитель общества обратился с жалобой в кассационную инстанцию.

Он пояснил, что земля находится в ведении Богословского сельсовета и используется ООО «Александровское» для добычи строительного песка. Разработка ведется в соответствии с соглашением, заключенным в 2011 году с Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области. Недра предоставлены в пользование ООО «Александровское» на 25 лет, до декабря 2036 года. На основании соглашения была выдана лицензия на пользование недрами.

Однако суд отказал в удовлетворении жалобы из-за того, что в материалах дела не оказалось документов о переводе земель сельхозназначения в иную категорию.

«Таким образом, ООО «Александровское» разработало карьер по добыче песка и производит там работы до перевода участка в промышленную категорию земель, что является нарушением законодательства», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Решение вступило в законную силу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Очнулись, там 10 лет уже песок добывают

Гость||

Очнулись, там 10 лет уже песок добывают в промышленных масштабах

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте