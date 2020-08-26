Пензенские соцпроекты получили высокую оценку на федеральном уровне

26.08.2020 | 17:53

В среду, 26 августа, в Пензенскую область с рабочим визитом прибыли сразу два высокопоставленных чиновника - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина и заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Вместе с губернатором Иваном Белозерцевым они осмотрели социально значимые объекты региона.

Сначала гости побывали в селе Богословка Пензенского района, где отмечалось заселение одного из домов арт-поместья «Новые берега». Это уникальный проект общей стоимостью 190 млн рублей, разработанный для социализации людей с ограниченными возможностями со всей страны.

Запланировано строительство семи жилых зданий на 120 мест. В июле в эксплуатацию был сдан третий дом, основными резидентами стали 22 человека - из Петрозаводска, Хабаровского и Красноярского краев, а также из Пензы.

Внутри все предусмотрено для маломобильных граждан, в том числе установлена система «Умный дом» для управления с помощью голоса вентиляцией, светом и отоплением.

При поддержке тьюторов резиденты получат возможность реализовать личные инициативы, стартапы, а по возвращении в свои регионы, получив необходимый опыт, смогут стать организаторами доступной среды на местах.

Ольга Баталина сделала акцент на уникальности объекта в масштабах всей страны.

«Система сопровождаемого проживания только стартует, она потихоньку шагает по стране, совсем немного еще - 69 регионов, 3 500 человек. Но такого проекта, как в Пензе, как бы им ни хотелось, боюсь, у них не будет, потому что здесь сплав любви, доброты, энергии такого количества людей, мне кажется, добрых и ответственных! Это действительно стартовая площадка для людей с творческими возможностями.

Я уверена, что после тех лет, которые вы проживете в этом поместье, совершенно точно вы будете другими, откроете в себе новые возможности. Возвращаясь к себе, в свои регионы, вы станете ярким примером того, как много человек может независимо от жизненных обстоятельств, а мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы таких точек роста в регионах было больше. Пензенская область по праву останется лидером перемен», - заявила она.

Иван Белозерцев отметил важность события и всего проекта в целом.

«Реализация таких проектов подчеркивает зрелость государства и внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями. Чем больше их будет реализовано в регионах Российской Федерации, тем будет лучше для тех людей, которые оказались в такой жизненной ситуации», - подчеркнул он.

Андрей Турчак, в свою очередь, акцентировал внимание на названии арт-поместья. «Я думаю, что в нем скрыто все содержание и вся цель этого проекта. Я считаю, что в каждом регионе Российской Федерации такой проект должен быть», - высказался чиновник.

Делегации показали выставку работ резидентов-художников, компьютерный класс, гончарную мастерскую, швейных цех, возводящийся образовательный центр и кафе.

После этого Ольга Баталина посетила областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов в Кичкилейке Пензенского района.

Деятельность учреждения ориентирована на социальную реабилитацию детей и подростков с ограниченными возможностями, в том числе в условиях стационара, психолого-педагогическое сопровождение, соцобслуживание.

Для гостьи провели экскурсию по центру. Ольга Баталина пообщалась с детьми, поинтересовалась, чем они занимаются, поприсутствовала на занятии по профилактике негативных явлений среди подростков, где отметила, что самое главное – чтобы ребенок в любой ситуации чувствовал себя уверенно.

«Такого рода центры сегодня - как жемчужины в нашей системе социального обслуживания, их остро не хватает. По всей стране мы ищем примеры того, как лучше эту работу организовать, найти такой разумный баланс, найти гармоничное сочетание всех подходов, чтобы потом уже превратить их в нормативные акты, какие-то административные требования. Центры, которые мы сегодня с вами смотрим, - это пример, который заслуживает очень большого уважения и поддержки», - озвучила она свое мнение.

Андрей Турчак тем временем посетил завод по переработке мяса индейки в Нижнеломовском районе, где трудится 2 300 человек.

На объекте завершается строительство современного комплекса для глубокой переработки мяса птицы. После ввода его в эксплуатацию, запланированного на конец года, появится еще 630 рабочих мест.

Здесь будут выпускать сыровяленые и вареные колбасы, ветчины, восточные изделия, полуфабрикаты.

Андрей Турчак обратил внимание на современный подход к организации производства, а Иван Белозерцев отметил, что по уровню оборудования аналогов объектам ГК «Дамате» в России нет.

По итогам визита в Пензенскую область гости остались довольны увиденным, отметив опыт субъекта в числе лучших региональных практик.