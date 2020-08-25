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Общество

Полицейский-кинолог из Кузнецка рассказала о специфике работы

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Умка специализируется на поиске наркотиков и психотропных веществ, а воспитывает ее Анастасия Апенкина. Вместе они с октября 2019 года - полицейский-кинолог и ее четвероногая подруга.

«С собакой у нас связь хорошая, даже работать она без меня не будет, если ее кто-то возьмет. Постоянно стараюсь с ней проводить время и утром, и вечером - как можно больше», - рассказала Анастасия Апенкина.

Также напарницы обязательно принимают участие в учебно-дрессировочных сборах полицейских-кинологов.

«Проходили полосу препятствий, сдавали зачет по поиску наркотических средств и психотропных веществ, проходили зачет по задержанию», - отметила Анастасия Апенкина.

Эффективность таких занятий проверяется уже жизнью, когда четвероногие полицейские заступают на службу.

«После сообщения дежурной части в районный поселок Лунино был направлен кинолог. Поступило сообщение об изнасиловании. Собака с места, где произошло преступление, взяла след, провела определенное расстояние и довела до домовладения», - сообщил начальник центра кинологической службы УМВД России по Пензенской области Александр Колемасов.

Впоследствии подозреваемый был задержан. Та же служебная собака привела к месту жительства угонщика, разбившего и бросившего на дороге чужое транспортное средство.

Что касается итоговых учебных сборов, то все их участники показали удовлетворительные результаты.

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