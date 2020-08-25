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Общество

Пензенцы оценили социальную карту «Забота»

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В комплексных центрах социальной помощи семье и детям, а также в МФЦ начали выдавать карты «Забота».

Стартовал городской проект по поддержке нуждающихся.

«Хочу напомнить, что на сегодня данную карту могут получить женщины, достигшие возраста 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше и многодетные семьи», - пояснила начальник Социального управления г. Пензы Ирина Федонина.

Возможно, в будущем перечень расширят. К примеру, жители, не достигшие указанного возраста, но имеющие группу инвалидности, пока не могут претендовать на получение карты. Вопрос о включении таких горожан в проект рассматривается.

Список бизнес-партнеров - магазины, торговые сети, салоны красоты - напечатан в буклете, который выдают вместе с картой, чтобы человек знал, где можно воспользоваться «Заботой».

«Скидки большие, я посмотрела, хорошие - и 10, и 7, 20 процентов. Я думаю, это намного больше, чем в магазинах, которые просто дают накопительные баллы», - рассказала пенсионерка Галина Яшина.

В комплексных центрах отмечают, что выдача карт идет в спокойном режиме, ажиотажа нет.

«Каждый номер карты привязан к определенному жителю города Пензы, и, соответственно, в случае утраты мы одну карту из реестра убираем, а с новым номером выдаем. Платить не надо», - сообщил директор МКУ «Рекламная служба г. Пензы» Вадим Муравлев.

Те, у кого нет возможности самостоятельно прийти и оформить карту, могут все сделать через доверенное лицо. Подробности - по телефону 44-00-03.

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Гость||

Зачем тратиться на выпуск карт, можно же просто делать скидки на кассе тем же пенсионерам. Да и пенсии у всех разные, у кого 10, у кого 20 тысяч.

Гость||

Что за Забота? По 3 раза на дню Пензаинформ строчит

Гость||

Бомжам выдайте не забудьте.

Гость||

Чем отличается пенсионер 59 лет , от пенсионера в 60 лет.

А карты нет.

Гость||

у пенсионеров пенсия есть а у бомжей ни пенсии ни карты забота.

Гость||

Выдавать такие карты нужно всем)а не только многодетным и пенсионерам...

Гость||

только бомжам

Гость||

Ты сам что ли бомж, или у тебя заело

Имя: Гость
Комментарий:

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