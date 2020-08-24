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Общество

Женщина из Заречного накатала штрафов на 211 тысяч рублей

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С уроженки Заречного взыскали 211 штрафов, вынесенных Госавтоинспекцией за нарушения ПДД. Добиться выплаты денег удалось только благодаря вмешательству судебных приставов.

Сумма долга женщины составляла 155 тыс. руб. Она проживала не по месту регистрации (в Заречном), а за пределами Пензенской области и не имела ни официального места работы, ни расчетных счетов.

«Дама не тревожилась о неуплаченных долгах. Также не волновали и не настораживали ее регулярные звонки о необходимости погасить их. Но последний телефонный разговор с судебным приставом-исполнителем повлиял на нее», - рассказали в пресс-службе пензенского управления ФССП.

Спустя три дня после разговора должница перезвонила и сообщила, что отправляется в родной город. По приезде она заявила, что не знала о существующих штрафах, и погасила всю сумму долга.

«Все исполнительные производства окончены фактическим исполнением», - резюмировали в УФССП.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

это не езда если за рулем она

Гость||

Женщина из Заречного накатала штрафов на 211 тысяч рублейpenzainform.ru писал(a):

Сумма долга женщины составляла 155 тыс. руб.
??????

Гость||

В СССР были талоны-проколы. Три прокола и на пересдачу. Сейчас Европа переняла наш старый опыт и за нарушение штраф и 1 балл.Набираешь 10 баллов и на пересдачу.

Вероятно государству не нужны деньги и порядок на дорогах.

Гость||

Гость писал(a):

Вероятно государству не нужны деньги
на оборот видишь сколько бабла в копилку пришло.

Гость||

Гость писал(a):

на оборот видишь сколько бабла в копилку пришло.
за всех нас расплатилась)

Гость||

Ах,какая женщина....

Гость||

И какая,ни какая?

Гость||

Гость писал(a):

В СССР были талоны-проколы. Три прокола и на пересдачу. Сейчас Европа переняла наш старый опыт и за нарушение штраф и 1 балл.Набираешь 10 баллов и на пересдачу.

Вероятно государству не нужны деньги и порядок на дорогах.

Порядок без денег государству не нужен!

Гость||

Видимо первое закрытое дело у судебных приставов, раз так празднуют. Представляю какой процент уклонений по стране.

У меня сосед за хату должен более 100 тысяч, а на сайте судебных приставов, так у него вообще вереница дел.

Видимо если он все отдаст, то сам губернатор будет цветы приставам вручать.

Гость||

Есть уже проект закона о выселении из единственного жилья. Примут и выкинут на помойку,а хату на реализацию...

Гость||

Гость писал(a):

??????
155 тыс штраф, остальное - пеня и судебный сбор

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

??????

155 тыс штраф, остальное - пеня и судебный сбор

Да нет, просто в заголовок вынесли цифру 211, не прочитав статью. Не 211 тысяч, а 211 штрафов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Она проживала не по месту регистрации (в Заречном), а за пределами Пензенской области и не имела ни официального места работы, ни расчетных счетов.
чем же она занималась?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По приезде она заявила, что не знала о существующих штрафах, и погасила всю сумму долга.
натурой

Гость||

Гость писал(a):

натурой
Лекциями на тему:"Чувство юмора у современных подростков и стоит ли постить в соцсетях если это чувство отсутствует напрочь".

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Имя: Гость
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