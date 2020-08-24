Женщина из Заречного накатала штрафов на 211 тысяч рублей

24.08.2020 | 09:11

С уроженки Заречного взыскали 211 штрафов, вынесенных Госавтоинспекцией за нарушения ПДД. Добиться выплаты денег удалось только благодаря вмешательству судебных приставов.

Сумма долга женщины составляла 155 тыс. руб. Она проживала не по месту регистрации (в Заречном), а за пределами Пензенской области и не имела ни официального места работы, ни расчетных счетов.

«Дама не тревожилась о неуплаченных долгах. Также не волновали и не настораживали ее регулярные звонки о необходимости погасить их. Но последний телефонный разговор с судебным приставом-исполнителем повлиял на нее», - рассказали в пресс-службе пензенского управления ФССП.

Спустя три дня после разговора должница перезвонила и сообщила, что отправляется в родной город. По приезде она заявила, что не знала о существующих штрафах, и погасила всю сумму долга.

«Все исполнительные производства окончены фактическим исполнением», - резюмировали в УФССП.