Соцсети: В Самаре пензенец ищет родных

24.08.2020 | 10:12

В понедельник, 24 августа, в группе «Типичная Пенза» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что пензенец в другом городе находится в трудной жизненной ситуации.

На фото запечатлен мужчина в возрасте около 60 лет, сидящий на каменных ступеньках, по-видимому в переходе.

«Ищет родных. Родом из Пензы. Находится в Самаре. Просьба откликнуться. Дети: Максим и Виктор. Тетя: Демидова Татьяна Ивановна», - написала автор поста Мария Абуденнова.

Она также обозначила место, где был сделан снимок, - на Маломосковской улице в Самаре.

20 августа в соцсетях появилось сообщение о том, что еще один пензенец оказался в экстремальной ситуации: в Москве мужчина без документов плакал на площади трех вокзалов. Его фото опубликовала Татьяна Артемова.

Один из комментаторов весьма недоброжелательно отозвался о пензенце - дескать, не нужно было ехать в столицу. Однако другой участник обсуждения дал ему жесткую отповедь и поблагодарил неравнодушную москвичку.

«Это уже не твое дело, кто куда поехал и с какими трудностями столкнулся. Не хочешь помогать, тогда нечего такие комменты писать! Дозрей сначала! А Татьяна, которое фото сделала, добрая душа! Уже не раз так людям помогала и человека НАШЛИ!!!» - написал он.