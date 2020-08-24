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Общество

Соцсети: В Самаре пензенец ищет родных

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В понедельник, 24 августа, в группе «Типичная Пенза» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что пензенец в другом городе находится в трудной жизненной ситуации.

На фото запечатлен мужчина в возрасте около 60 лет, сидящий на каменных ступеньках, по-видимому в переходе.

«Ищет родных. Родом из Пензы. Находится в Самаре. Просьба откликнуться. Дети: Максим и Виктор. Тетя: Демидова Татьяна Ивановна», - написала автор поста Мария Абуденнова.

Она также обозначила место, где был сделан снимок, - на Маломосковской улице в Самаре.

20 августа в соцсетях появилось сообщение о том, что еще один пензенец оказался в экстремальной ситуации: в Москве мужчина без документов плакал на площади трех вокзалов. Его фото опубликовала Татьяна Артемова.

Один из комментаторов весьма недоброжелательно отозвался о пензенце - дескать, не нужно было ехать в столицу. Однако другой участник обсуждения дал ему жесткую отповедь и поблагодарил неравнодушную москвичку.

«Это уже не твое дело, кто куда поехал и с какими трудностями столкнулся. Не хочешь помогать, тогда нечего такие комменты писать! Дозрей сначала! А Татьяна, которое фото сделала, добрая душа! Уже не раз так людям помогала и человека НАШЛИ!!!» - написал он.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/penza
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