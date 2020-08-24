Пензенцев просят соблюдать меры безопасности вблизи энергообъектов

24.08.2020 | 16:10

Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» обращает внимание жителей Пензы на необходимость быть предельно осторожными вблизи объектов теплосетевого хозяйства. Особое внимание при этом стоит уделять поведению детей, поскольку 1 сентября начнут работу школы и другие образовательные учреждения.

Объекты теплоснабжения: магистральные трубопроводы, тепловые камеры, центральные теплопункты - представляют повышенную опасность для жизни и здоровья человека.

На сегодняшний день оборудование теплосетевого хозяйства АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» работает в штатном режиме. Подходят к завершению гидравлические испытания и перекладка сетей ГВС, восстанавливается благоустройство участков разрытий и зеленых зон.

Теплоэнергетики просят жителей столицы региона соблюдать правила безопасного поведения. Следует избегать проезда и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах, расположенных вне проезжей части улицы. Случайное нарушение сохранности крышек люков или смещение их местоположения может стать причиной несчастных случаев.

Также недопустимы игры детей вблизи технологических объектов. Нужно разъяснять ребятам опасность нахождения рядом с объектами теплоснабжения, времяпрепровождение там может закончиться получением ожогов, травм и другими опасными для жизни инцидентами.

При обнаружении незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия не нужно приближаться к поврежденным объектам.

В этом случае следует срочно обратиться по телефону диспетчерской службы АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» 20-98-80 (круглосуточно) или позвонить в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 05 или 63-10-05.