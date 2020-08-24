Сетевое издание|18+|Вторник|25 авг 2020|02:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцев просят соблюдать меры безопасности вблизи энергообъектов

Печать

Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» обращает внимание жителей Пензы на необходимость быть предельно осторожными вблизи объектов теплосетевого хозяйства. Особое внимание при этом стоит уделять поведению детей, поскольку 1 сентября начнут работу школы и другие образовательные учреждения.

Объекты теплоснабжения: магистральные трубопроводы, тепловые камеры, центральные теплопункты - представляют повышенную опасность для жизни и здоровья человека.

На сегодняшний день оборудование теплосетевого хозяйства АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» работает в штатном режиме. Подходят к завершению гидравлические испытания и перекладка сетей ГВС, восстанавливается благоустройство участков разрытий и зеленых зон.

Теплоэнергетики просят жителей столицы региона соблюдать правила безопасного поведения. Следует избегать проезда и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах, расположенных вне проезжей части улицы. Случайное нарушение сохранности крышек люков или смещение их местоположения может стать причиной несчастных случаев.

Также недопустимы игры детей вблизи технологических объектов. Нужно разъяснять ребятам опасность нахождения рядом с объектами теплоснабжения, времяпрепровождение там может закончиться получением ожогов, травм и другими опасными для жизни инцидентами.

При обнаружении незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия не нужно приближаться к поврежденным объектам.

В этом случае следует срочно обратиться по телефону диспетчерской службы АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» 20-98-80 (круглосуточно) или позвонить в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 05 или 63-10-05.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте