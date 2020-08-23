В Пензе стартовал международный конкурс «Мастер-оружейник»

На учебном полигоне Пензенского артиллерийского инженерного института все приготовились к звукам гимна России и выстрелам из многочисленных орудий. Битва начинается мирового масштаба.
В армейских соревнованиях ремонтных взводов артиллерийского и стрелкового вооружения примут участие восемь команд.
«Российской Федерации, Республики Армении, Исламской Республики Иран, Республики Узбекистан. Впервые в конкурсе принимают участие четыре команды: Республика Абхазия, Республика Конго, Лаосская Народно-Демократическая Республика и Королевство Камбоджа», - перечислил главный судья международного конкурса «Мастер-оружейник - 2020» Михаил Филатов.
И вот наступил самый торжественный момент, который оглушил зрителей военного шоу. Международный конкурс объявлен открытым.
После этого разноязычные подразделения прошли торжественным маршем.
Пока военнослужащие готовились к армейской игре, на глазах у зрителей завязался бой. Минометный взвод, не видя цели и находясь на закрытой огневой позиции, уничтожил условного противника.
Другие бойцы якобы только что подверглись химической атаке врага. Надо отмыться.
Международный конкурс «Мастер-оружейник» состоит из пяти этапов. Артиллеристы будут ремонтировать поломанные в бою орудия и потом стрелять из них.
Награждение победителей состоится 31 августа.
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