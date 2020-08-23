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Общество

В Пензе стартовал международный конкурс «Мастер-оружейник»

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На учебном полигоне Пензенского артиллерийского инженерного института все приготовились к звукам гимна России и выстрелам из многочисленных орудий. Битва начинается мирового масштаба.

В армейских соревнованиях ремонтных взводов артиллерийского и стрелкового вооружения примут участие восемь команд.

«Российской Федерации, Республики Армении, Исламской Республики Иран, Республики Узбекистан. Впервые в конкурсе принимают участие четыре команды: Республика Абхазия, Республика Конго, Лаосская Народно-Демократическая Республика и Королевство Камбоджа», - перечислил главный судья международного конкурса «Мастер-оружейник - 2020» Михаил Филатов.

И вот наступил самый торжественный момент, который оглушил зрителей военного шоу. Международный конкурс объявлен открытым.

После этого разноязычные подразделения прошли торжественным маршем.

Пока военнослужащие готовились к армейской игре, на глазах у зрителей завязался бой. Минометный взвод, не видя цели и находясь на закрытой огневой позиции, уничтожил условного противника.

Другие бойцы якобы только что подверглись химической атаке врага. Надо отмыться.

Международный конкурс «Мастер-оружейник» состоит из пяти этапов. Артиллеристы будут ремонтировать поломанные в бою орудия и потом стрелять из них.

Награждение победителей состоится 31 августа.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Опять в войнушку играют!

Гость||

с кем воевать собрались

Гость||

Никак не наиграются и это во время режима повышенной готовности

Гость||

Читаешь комментарии и удивляешься нашему населению-все время чем то довольны. Войска должны быть боеготовы и укреплять сотрудничество с наши и союзниками.

Гость||

И залпы тысячи орудий слились в протяжный вой! У нашего государства очень много союзников!

Гость||

Гость писал(a):

с кем воевать собрались
С врагами

Гость||

Кругом враги... Большие деньги вкачивают... И телефоны ведь находят...

Имя: Гость
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