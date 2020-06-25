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Общество

В Пензенской области построят два газопровода

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В третьем квартале 2020 года в Городищенском районе Пензенской области начнутся строительно-монтажные работы по прокладке газопровода протяженностью 12 км. Благодаря этому в селе Средняя Елюзань будет газифицировано более 1 000 жилых домов, а также социально значимых учреждений.

Второй объект, к строительству которого приступят в то же время, - газопровод к площадкам комплекса по промышленному выращиванию индейки в селе Потьма Мокшанского района.

Ввод в эксплуатацию 19 км нового газопровода позволит увеличить мощность крупного сельскохозяйственного холдинга, обеспечить большее количество рабочих мест, даст возможность повысить производительность предприятия.

Работы будут выполнены в рамках программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром» группой компаний «ЕКС».

«Одна из приоритетных задач программы - улучшение условий жизни населения. Инвестиции «Газпрома» в газификацию Пензенской области в 2005–2019 годах составили около 1,3 млрд рублей. В частности, построено 18 межпоселковых газопроводов протяженностью около 518 км. Уровень газификации региона увеличен с 80,4% до 98%, в том числе в сельской местности - с 62,7% до 75,3%», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» Игорь Борисов.

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