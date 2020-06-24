Музей пензенских поисковиков открыли для всех желающих

24.06.2020 | 19:00

В музее поисковиков разве что не пахнет кровью и потом, не слышно разрывов снарядов и криков «Ура!». В остальном все приближено к реальности: застывшие в атаке бойцы, муки раненого солдата во время операции в медсанбате, истлевшее оружие, которое несло смерть врагу, - вот уж поистине эхо войны.

«Батальонный миномет БМ-37 был поднят в Новгороде. Из всех вещей, из всех находок мы сформировали целую экспозицию», - рассказала председатель регионального отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

Музей находок поисковых отрядов Пензенской области «Свидетели бессмертного подвига» открылся на улице Литвинова. У каждой вещи, обнаруженной на полях былых сражений Великой Отечественной, своя правда.

«Особая история у нашего связиста, погибшего в Беларуси, Трубина Антона Акимовича, который был поднят поисковиками летом 2019 года. Именно ему принадлежит телефонная трубка.

Невозможно говорить о Великой Отечественной войне и не уделить внимание врагу. Поэтому отдельная экспозиция посвящена немецкой армии, немецкому вооружению», - отметила Лариса Казакова.

Наряду с редчайшими артефактами в музее есть диорама боя пензенской 61-й стрелковой дивизии. Информация о героических походах соединений, сформированных в регионе, дополнена интерактивом.

Губернатора, который присутствовал на открытии хранилища памяти, завели в блиндаж. Этот командный пункт воссоздан в натуральном виде - все как в 1941-м. Даже курвиметр работает, который когда-то отмерял на карте километры до Берлина.

«Это копанная вещь того времени», - пояснила Лариса Казакова.

Музей пензенских поисковиков открыт для всех желающих.