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Общество

Антирейтинг по новым случаям вируса снова возглавила не Пенза

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В среду, 24 июня, региональный оперативный штаб Пензенской области опубликовал актуальную географию распространения коронавируса по региону.

Из 72 новых пациентов, диагноз которых подтвердился за сутки, наибольшее число (16) составляют жители Мокшанского района. На втором месте - Каменский район (15 случаев COVID-19).

13 человек из Пензы, 12 - из Белинского района, 5 - из Сердобского, 3 - из Башмаковского, по 2 - из Тамалинского, Городищенского и Шемышейского, по 1 - из Пачелмского и Пензенского районов.

По данным на 24-е число, в области - 4 523 зараженных, 4 077 выздоровевших и 36 умерших (19 мужчин и 17 женщин).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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