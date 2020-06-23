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Общество

Спикер регионального Заксобра посетил Бековский район

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Во вторник, 23 июня, председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин посетил Бековский район.

Первым объектом в программе визита стал Бековский сахарный завод, где в 2019 году было переработано более 645 тыс. тонн сахарной свеклы и произведено свыше 102 тыс. тонн сахара.

В период непростой эпидобстановки заводу удалось сохранить все рабочие места, не допустить снижения зарплаты и налоговой задолженности. На производстве соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы: работники проходят осмотры, используются средства индивидуальной защиты, в помещениях регулярно проводятся уборка и дезинфекция, а сотрудники в возрасте 65+ отстранены от работы с сохранением зарплаты.

Спикер парламента вручил почетные грамоты передовикам производства и напомнил о важности предстоящего голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

Затем Валерий Лидин посетил ООО «Вертуновское», обеспечивающее завод сырьем. Свеклу в этом году посадили на 15 200 гектарах, ожидаемый урожай - 560-600 тысяч тонн. Однако убытки нанес град, побивший посевы на площади около ста гектаров.

Валерий Лидин высоко оценил качество полей, которые гроза обошла стороной: «Идеальное поле, хорошая плотность посева. Думаю, что если погода позволит, урожайность будет очень достойной».

В селе Вертуновка высокий гость навестил ветерана Великой Отечественной войны Антонину Зайцеву и поздравил ее с 90-летием. Он вручил почетную грамоту регионального парламента, подарок и цветы.

Антонина Афанасьевна в годы войны работала в колхозе в Тамбовской области, в мирное время стала телятницей, а потом - почтальоном. На пенсии она переехала в Бековский район к сыну и невестке. Две ее внучки трудятся на сахарном комбинате и в хозяйстве «Вертуновское», а бабушка помогает им растить правнуков.

Визит председателя Заксобра завершился встречей на избирательном участке в районном Доме культуры. Он напомнил, что с 25 июня по 1 июля члены участковых комиссий и участники голосования в обязательном порядке будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Валерий Лидин прошел по маршруту, которым бековчане пойдут на участок, и оценил заранее распахнутые двери, разведение потоков посетителей, максимально бесконтактное проведение голосования.

Председатель Заксобра напомнил членам участковой избирательной комиссии, что в Пензенской области подготовлено достаточное количество наблюдателей, чтобы ни у кого не возникло сомнений в легитимности общенародного голосования.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото www.zspo.ru
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