Подача качественного ресурса в приоритете для Горводоканала

23.06.2020 | 11:25

ООО «Горводоканал» осуществляет централизованное водоснабжение (холодная вода) и водоотведение потребителей Пензы. Ежедневно подъем воды для ее последующей подачи составляет 190-230 тыс. кубометров.

Качество питьевой воды лаборатория Горводоканала контролирует в соответствии с программой, согласованной с Роспотребнадзором и утвержденной заместителем главы администрации Пензы, и графиком ежедневного отбора проб из распределительной сети, также согласованным с Роспотребнадзором.

Контроль осуществляется на всех стадиях очистки воды: от забора до подачи в сеть, а также в самой распределительной сети. Кроме планового отбора проб, забор проводится также по жалобам населения.

Лаборатория аккредитована на техническую компетентность Федеральной службой по аккредитации, укомплектована специалистами, располагает необходимыми приборами, оборудованием, нормативно-техническими и методическими материалами, реактивами.

По ряду показателей качества воды контроль выполняется на договорной основе с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Пензенской области». На сооружениях водоподготовки он осуществляется ежечасно.

Одна из базовых задач Горводоканала - поставлять потребителям воду, безопасную для здоровья и отвечающую требованиям санитарного законодательства. Кроме того, работу системы централизованного водоснабжения регулярно проверяет служба Роспотребнадзора.

В соответствии с результатами последних анализов вода, подаваемая в системы городского водопровода, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

ООО «Горводоканал» несет ответственность за содержание сетей в границах балансовой принадлежности. За содержание внутридомовых коммуникаций отвечает управляющая компания, а внутриквартирных - собственник жилья.

Горводоканал следит за состоянием и работой только городской системы холодного водоснабжения и канализации. Иные коммунальные услуги, например горячее водоснабжение или отопление, предприятие не предоставляет.