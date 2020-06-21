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Общество

Кузнечане превратили пустырь на окраине в новое место отдыха

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Новое место отдыха появилось на окраине Кузнецка, причем обустроили его сами жители. Постепенно по собственной инициативе привели в порядок городской пустырь, расположенный на горе Лысухе, рядом с лыжной базой.

Открыли детскую площадку, волейбольную и мини-футбольную. Кто сетку купил, кто песок привез, кто лавочки, кто качели. Кто все устанавливал, кто организацией процесса занимался.

«Мы стараемся своими все руками, своими средствами. Даже просто катушечка: ее чуть-чуть украсил - и столик для детей. Они очень довольны. И в чурочки играют. Может быть, дома и хорошие есть игрушки, а эти чурочки просто забавляют. Родители играют в волейбол - детишки на детской площадке. Никто никому не мешает», - рассказала активистка Светлана Анисимова.

«Все правильно, надо где-то детворе-то играть. Не все им в телефонах да в компьютере торчать», - поддержал местный житель Алексей Дыреконь.

С каждым днем на пустыре становилось все многолюднее. И появлялись новые желающие облагородить территорию. Так, один из местных жителей предложил разбить рядом с игровой зоной Сад Победы. Привез саженцы.

«У нас уже, смотрите, большие яблоки, будем урожай собирать. Все яблоньки у нас с прививочками, очень шикарно цвели. И груша шикарно цвела», - похвалилась активистка.

Стараниями местных жителей сад расширяется.

«Даже два кедра нам подарили, мы их посадили. Еще обещают мне голубые ели, я тоже не отказываюсь. Мы будем сажать», - поделилась планами на будущее Светлана Анисимова.

Теперь активисты мечтают об установке тренажеров. Надеются, что это будет следующий этап благоустройства территории. И он уже не за горами.

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Гость||

Дисней отдыхает... ...Ему нас срать,не догнать.

Имя: Гость
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