За неделю от укусов клещей пострадали более 130 человек

20.06.2020 | 11:11

За минувшую неделю в Пензенской области 134 человека, в том числе 41 ребенок, подверглись укусам клещей. Данные на 18 июня опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Сезон активности опасных кровососов начался 11 марта. С того дня к медикам обратились 938 пострадавших от укусов, в том числе 319 детей в возрасте до 14 лет.

На 18 июня лабораторно исследовано 878 клещей, снятых с людей (160 - за последнюю неделю). В 162 пробах обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза (18,5%).

За январь-май диагностированы 18 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. По 1 случаю выявлено у жителей Колышлейского и Пачелмского районов, 2 - в Шемышейском районе и 14 - в Пензе.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что главными мерами профилактики укусов клещей являются правильный выбор одежды, применение акарицидных средств для ее обработки и нанесение репеллентов на кожные покровы.