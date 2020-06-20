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Общество

Вышла в свет двухтомная автобиография Александра Пчелинцева

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Огромные книги пахнут свежей типографской краской. Их буквально только что напечатали в издательстве.

Автор двухтомника - известный в Пензенской области Александр Сергеевич Пчелинцев. В день выхода его детища в свет ветерану труда исполнилось 70 лет.

«Я считаю, не годы отмеривают жизнь человеку, а его дела и поступки. Поэтому чувствую себя семилетним - свободным, здоровым, веселым, жизнерадостным. Но я знаю, что всегда надо трудиться, работать, создавать, делать добро», - рассказал Александр Пчелинцев.

За свою жизнь он прошел школу руководящей и аппаратной работы в советской системе управления хозяйством, нашел свое место и в современных реалиях. Бывший чиновник решил подвести итог всей жизни.

«В этой книге - и мое творчество, и моя работа, и друзья. Прежде всего - родители, бабушка с дедушкой, ну и, конечно, школа, учителя, институт - все! Райком партии тоже есть, обком», - перечислил ветеран труда.

В автобиографическом двухтомнике Пчелинцева - более тысячи анекдотов на самые разные темы. Агроном по образованию их коллекционирует.

Тираж книги небольшой - всего пять экземпляров. Это подарок самым близким людям.

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Гость||

Кому это надо кроме него?

Гость||

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Эта статья не из бюджета ли проплачена?Понятно,что этот дружок нарцисс,любящий только себя любимого.Не удивлюсь,что он единственный фанат, самого себя.

Гость||

Адвокат из бандитского петербурга?

Гость||

За свои деньги хоть пятитомник, а это интересно из каких средств финансируется?

Гость||

Скромность земли буртаской

Гость||

Кто это такойй?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В автобиографическом двухтомнике Пчелинцева - более тысячи анекдотов на самые разные темы.
Про Брежнева есть анекдоты ?

Гость||

Купи прочитай расскажешь

Гость||

Это шутка, типа 1 апреля?

Почелинцев?

!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

У него и значки какие то, прикольный дедушка

Гость||

Судя по "анекдотам" интеллект ниже плинтуса.

Таким он был всегда.

P.S. На встрече с институтскими друзьями (вечер встречи выпускников сельхозинститута 1973г.) он ушел пораньше, чтоб не платить.

Имя: Гость
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