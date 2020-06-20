Вышла в свет двухтомная автобиография Александра Пчелинцева

20.06.2020 | 19:30

Огромные книги пахнут свежей типографской краской. Их буквально только что напечатали в издательстве.

Автор двухтомника - известный в Пензенской области Александр Сергеевич Пчелинцев. В день выхода его детища в свет ветерану труда исполнилось 70 лет.

«Я считаю, не годы отмеривают жизнь человеку, а его дела и поступки. Поэтому чувствую себя семилетним - свободным, здоровым, веселым, жизнерадостным. Но я знаю, что всегда надо трудиться, работать, создавать, делать добро», - рассказал Александр Пчелинцев.

За свою жизнь он прошел школу руководящей и аппаратной работы в советской системе управления хозяйством, нашел свое место и в современных реалиях. Бывший чиновник решил подвести итог всей жизни.

«В этой книге - и мое творчество, и моя работа, и друзья. Прежде всего - родители, бабушка с дедушкой, ну и, конечно, школа, учителя, институт - все! Райком партии тоже есть, обком», - перечислил ветеран труда.

В автобиографическом двухтомнике Пчелинцева - более тысячи анекдотов на самые разные темы. Агроном по образованию их коллекционирует.

Тираж книги небольшой - всего пять экземпляров. Это подарок самым близким людям.