Утечку воды на Ново-Тамбовской устранили меньше чем за день

20.06.2020 | 18:15

Если вода льется по улице - верный признак, что ее скоро не будет в домах.

Жительница дома на Ново-Тамбовской, 24, Галина Данилина заподозрила, что профессиональный праздник, День медицинского работника, ей придется провести в обезвоженной квартире.

Из-под асфальта бойко забили десятки родников. Потоки потекли к отмостке жилых зданий, образовалось озеро около сараев.

«У нас затопило уже много погребов. У кого - картошка, у кого - морковь. Что своими силами не вытащили, то затопило. Уже стало к нам в подъезд заходить», - рассказала Галина Данилина.

«В наших домах, квартирах пол ниже уровня, и все заливает. Сырость, мокрицы, стены все зеленые. А тут дети живут! В погребах - все с дачи: время тяжелое, мы стараемся сохранить», - отметила Людмила Полякова.

Трубы между домами № 22 и 24 прорвало не в первый раз. Рабочие откачали воду из колодца, добравшись до задвижки, чтобы перекрыть воду.

«На улице Ново-Тамбовской, 22, идет стальной водопровод 500 миллиметров. Образовался свищ, потому что водопровод проложен в 80-х годах прошлого столетия. Хотели без отключения сделать, но, к сожалению, пришлось отключить часть улицы», - пояснил технический директор ООО «Горводоканал» Александр Наголюк.

Сети нужно менять, но жители не питают иллюзий. Несколько домов на Ново-Тамбовской признаны аварийными и могут претендовать на расселение в будущем десятилетии. Открытым остается вопрос, целесообразно ли проводить капитальный ремонт коммуникаций в таких условиях.

А воду отключили всего на четыре часа.