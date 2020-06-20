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Общество

Среди пензенских врачей определили семерых лучших

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В 2020 году торжественного вручения дипломов врачам не было - все карты спутал коронавирус, но имена счастливчиков уже известны. Победителей областного конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача» семеро.

Определяли самого авторитетного профессионала в каждой из номинаций. Например, за проведение операции, спасшей жизнь человеку, наградят Леонида Погожева - заместителя главного врача областной детской больницы.

«Это было на майские праздники, как раз 9 мая - в День Победы. Ребенок получил серьезную тупую травму живота: травмировал органы брюшной полости, упав с велосипеда на руль», - рассказал медик.

Для Леонида Ивановича стоял не только о возможном удалении поджелудочной железы, но и о сохранении детской жизни. Операцию провели сложнейшую - таких в больнице имени Н. Ф. Филатова еще не делал никто. Ребенка спасли, сейчас он ведет обычную жизнь.

Победителей определяло профессиональное жюри. По трем номинациям шло голосование в интернете, где свое мнение мог выразить любой желающий. Например, так выяснили, кто станет народным врачом. Им оказался травматолог горбольницы № 6 Владимир Миронов.

«Слово «народный» почетно не только для доктора, но вообще для любой профессии. Мне очень приятно, что пензенцы присвоили мне такое звание, спасибо большое! Это накладывает большую ответственность на меня», - отметил он.

Прочие номинации - «Лучший детский доктор», «Лучший земский фельдшер», «За верность традициям», «За внедрение нового метода лечения» и «Лучший наставник».

Всем победителям достанутся премии в размере 100 тысяч рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Каждому из них и многим другим поклон и от души благодарность.

Гость||

Погожев Леонид Иванович лучший детский хирург ! На нём вся детская больница держится !

Имя: Гость
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