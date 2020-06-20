Пензенские студенты отправились в велопробег вокруг Сурского моря

20.06.2020 | 19:45

От Дома молодежи активисты пензенских студенческих отрядов отправляются в веломарафон, который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение трех дней парни и девушки будут крутить педали, а всего проедут около 140 километров вокруг Сурского моря.

«Через Шемышейку, Канаевку, Золотаревку - в этих местах мы предполагаем остановиться у монументов, обелисков памяти и славы, чтобы почтить минутой молчания наших героев. А в Канаевке мы еще планируем провести символическую линейку, где ребята будут рассказывать стихи», - отметил руководитель регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Артем Колобов.

Ночевать студенты намерены в палатках на берегу водохранилища, провизию везут с собой. В путь отправляются 12 человек.

Эльдар Салямов к поездке готовился долго и тщательно.

«Скоростной велосипед, шины приближены к шоссейнику, идет легкая крутка, велосипед сам по себе легкий, не подведет. Все проверено», - рассказал участник веломарафона.