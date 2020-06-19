Пензенцы отметили Международный день прогулок

19.06.2020 | 18:48

Горожане отметили Международный день прогулок после долгой самоизоляции. Без малого три недели назад наступил первый этап снятия ограничительных мер, когда жителям Сурского края, уставшим от сидения в четырех стенах, наконец-то разрешили посещать парки и скверы.

На Олимпийской аллее, как всегда, было многолюдно: пензенцы на велосипедах, роликовых коньках, самокатах и, конечно, на своих двоих.

Об истории этого праздника известно немного. Источники утверждают, что он зародился в 1970 году в Америке, в штате Мичиган, и первоначально в торжество вкладывался совершенно иной смысл. Речь шла не об укреплении здоровья за счет променада на свежем воздухе, а о замедлении темпа жизни.

Работа/дом/работа - привычная схема. Авторы хотели, чтобы жизнь их соотечественников не протекала столь стремительно, отсюда и другое название праздника - День неспешных прогулок.

Эта дата в календаре призвана подчеркнуть важность и доступность такого способа отвлечься от проблем и суеты.

Специалисты говорят, что ходьба на свежем воздухе не только помогает снять стресс, но и стимулирует мозговую активность. Рядовые граждане отмечают еще одно достоинство пешей прогулки: она не требует никаких материальных вложений.