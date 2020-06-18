В КИМе появился еще один бокс микробиологической безопасности

18.06.2020 | 18:36

Дополнительный бокс микробиологической безопасности получила в подарок клинико-диагностическая лаборатория областного центра специализированных видов медицинской помощи. Специалистам нужно исследовать большое количество проб на COVID-19, поэтому оказанная спонсорская помощь пришлась как нельзя кстати.

Такое оборудование позволяет полностью защитить оператора во время работы с материалом от воздействия вирусов, передающихся воздушно-капельном путем.

«Представляет собой конструкцию, которая имеет внутри себя определенные объемы циркулирующего воздуха, которые проходят гипофильтры. Это фильтры, которые осаждают на себе патогенные агенты и не позволяют им вернуться обратно в бокс. Внутри бокса воздух всегда стерилен», - рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией областного центра СВМП Фарида Еникеева.

Сам лаборант в это время находится за защитным стеклом. В рабочей зоне - только его руки.

«Воздух, выходящий из бокса, не инфекционный, он чистый и стерильный», - пояснила Фарида Еникеева.

Поэтому новое оборудование позволяет не только расширить объем лабораторных исследований, но и улучшить их качество.