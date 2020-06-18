Банк «Кузнецкий» предложил монеты, посвященные 75-летию Победы

18.06.2020 | 11:25

Банк «Кузнецкий» предложил жителям Пензенской области новые серии монет, которые посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Так, пензенцы могут приобрести драгоценную серебряную монету «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» номиналом 3 рубля с цветным изображением звезды одной из башен Московского Кремля (с позолоченными элементами) и ленты медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» на фоне праздничного салюта и архитектурных силуэтов Москвы.

Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, серебро 925-й пробы, диаметр монеты 39 мм. Она отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе.

Кроме того, банк предлагает набор, в который входит монета «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (номиналом 10 рублей) и 19 монет номиналом 25 рублей серии «Оружие Великой Победы (конструкторы оружия)», на реверсе которых изображены изобретения В. Г. Грабина, Ж. Я. Котина, М. И. Кошкина, Б. М. Малинина, В. М. Петлякова, Ф. Ф. Петрова, Н. Н. Поликарпова, С. Г. Симонова, Г. С. Шпагина, С. В. Ильюшина, С. А. Лавочкина, М. Н. Логинова, А. Н. Туполева, А. С. Яковлева, П. М. Горюнова, Л. Л. Ермаша, А. И. Маслова, А. И. Судаева, Ф. В. Токарева.

Монеты были отчеканены на Московском монетном дворе.

«В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Прекрасным памятным подарком станет набор монет, посвященный этой значимой дате в нашей истории. Он будет ценен как память о прошлом, о великих людях и их изобретениях, которые помогли приблизить День Победы», - отметил председатель правления Михаил Дралин.

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