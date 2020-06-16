Определен состав Общественной палаты Пензенской области

16.06.2020 | 19:20

33 человека вошли в состав Общественной палаты Пензенской области VI созыва. Это руководители различных компаний, члены профсоюзов, представители сфер здравоохранения, образования, бизнеса, религиозных организаций, спорта и средств массовой информации.

Уже 11 лет среди них - генеральный директор телерадиокомпании «Наш дом» Татьяна Прошина. Ее кандидатура снова утверждена, и в ближайшие три года она будет представлять интересы граждан.

«Хочу поблагодарить прежний состав палаты, который, с моей точки зрения, очень добросовестно, профессионально, эффективно работал, трудился. Много решал вопросов, связанных с общественным контролем по всем сферам деятельности», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На должность председателя региональной общественной палаты выдвинули Владимира Подобеда, прежде уже возглавлявшего совещательный орган. Его кандидатура была принята единогласно.

«На самом деле это действительно большой труд - найти оптимальное разумное решение для того, чтобы общественная палата соответствовала своему предназначению - и с законодательством, и с ожиданиями людей. Поверьте, это все далеко не просто», - отметил Владимир Подобед.

Членам общественной палаты области предстоит много работы. Особое внимание будет уделяться демографическим вопросам, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактике наркомании и алкоголизма.