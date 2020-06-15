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Общество

В Пензе сотрудников ГИМС наградили в их профессиональный праздник

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36 лет назад была образована государственная инспекция по маломерным судам. Поздравления с профессиональным праздником принимали те, кто ежедневно несет службу на акваториях Пензенской области.

«Уважаемые коллеги! Вы все специалисты, вы все можете правильно вести действия на воде - как по спасению людей, так и по выявлению различных нарушений с маломерными судами. Я хочу вам всем пожелать спокойной воды и грамотных исполнительных судоводителей», - отметил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Александр Урусов.

Сотрудники ГИМС не только осуществляют надзор за маломерными судами и базовыми сооружениями, в функции этого подразделения МЧС России входит и контроль безопасности на водных объектах.

«Поздравляю с днем образования ГИМС, желаю всем профессионально выполнять свои обязанности. Отзывчивости, безопасности, зоркости и бдительности! Пусть в любой ситуации надежным будет плечо товарища, крепким здоровье и закаленными нервы», - пожелал главный государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС РФ по области Сергей Петрунин.

Лучшие представители инспекции на торжественном мероприятии были удостоены благодарственных писем. После церемонии награждения состоялись традиционные состязания на маломерных судах. Сотрудникам ГИМС предстояло спасти условно терпящего бедствие на воде, а также продемонстрировать мастерство управления лодками.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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