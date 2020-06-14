Пензенские волонтеры представили проекты на всероссийский конкурс

14.06.2020 | 11:02

Региональный этап всероссийского конкурса «Добровольцы России» проходил в онлайн-режиме из-за ограничительных мер. Заочная защита - путь в полуфинал. Но попасть туда могли только те, кто представил на суд жюри лучшие инициативы.

«В наши дни это как никогда актуально. Видим на акции «Мы вместе», сколько волонтеров помогает ежедневно пожилым людям, самоизолированным. С каждым годом добровольческие практики все растут, добровольцев в регионе только прибавляется. Это радует», - отметила региональный представитель конкурса «Добровольцы России - 2020» Радмила Лазько.

Участники конкурса представили свои проекты в 14 номинациях, таких как «Уверенные в будущем», «Вокруг меня», «Вдохновленные искусством». Многие из них направлены на сохранение культурных традиций, помощь детям и людям старшего возраста.

Победители боролись за право стать лучшими на региональном этапе и выйти на всероссийский уровень. Выявляли их в течение трех дней.