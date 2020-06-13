В Пензенской области вновь ожидаются гроза и сильный ветер

13.06.2020 | 14:32

В воскресенье, 14 июня, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Ночью местами ожидаются гроза, порывы восточного ветра до 15-18 м/сек.

Об этом сообщает ГУ МЧС региона со ссылкой на данные пензенского гидрометеоцентра.

Специалисты дали рекомендации, как вести себя во время грозы.

Если вы находитесь в сельской местности, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку горячие газы, выходящие в трубу, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электроприборы.

В лесу следует укрыться на участке леса с низкой растительностью, избегая высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Не следует находиться в водоеме или на берегу, а с возвышенности лучше спуститься в низину.

В степи или в поле не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

Мотоцикл, велосипед, самокат и другое металлическое средство передвижения нужно положить и отойти от него на 20-30 м. Автомобилистам рекомендуется закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

При усилении ветра следует не выходить без необходимости из зданий и не оставлять без присмотра детей.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрываться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам», - предупреждают пензенцев спасатели.