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Общество

В Пензенской области вновь ожидаются гроза и сильный ветер

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В воскресенье, 14 июня, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Ночью местами ожидаются гроза, порывы восточного ветра до 15-18 м/сек.

Об этом сообщает ГУ МЧС региона со ссылкой на данные пензенского гидрометеоцентра.

Специалисты дали рекомендации, как вести себя во время грозы.

Если вы находитесь в сельской местности, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку горячие газы, выходящие в трубу, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электроприборы.

В лесу следует укрыться на участке леса с низкой растительностью, избегая высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Не следует находиться в водоеме или на берегу, а с возвышенности лучше спуститься в низину.

В степи или в поле не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

Мотоцикл, велосипед, самокат и другое металлическое средство передвижения нужно положить и отойти от него на 20-30 м. Автомобилистам рекомендуется закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

При усилении ветра следует не выходить без необходимости из зданий и не оставлять без присмотра детей.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрываться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам», - предупреждают пензенцев спасатели.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Спасибо за инфо. НУУУУ теперь то наши уважаемые, не смогут МЧС обвинить, что те не предупредили. Завтра все сидим дома. Машины, накрываем паласами и коврами.

Гость||

А маску надо надеть?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

рекомендуем укрываться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
Или самих стен. У нас некоторые дома, в очень плачевном состоянии. Увы.

Гость||

А маску надо надеть?

А ты зачем ее снял-то?

Гость||

А маску надо надеть?

Конечно, и перчатки не забудь!

Гость||

Мы вчера по аллее бежали под падающими деревьями и проводами. Ни одного укрытия!

Гость||

Гость|13.06.2020 14:51|

Мы вчера по аллее бежали под падающими деревьями и проводами. Ни одного укрытия!

Боевик прям! на камеру то успели снять?

Гость||

А были бы на самоизоляции... Это последнее китайское предупреждение.

Гость||

Побежал машину накрыть с одеялом, в процессе подумал , что соседи будут смеяться . Выбежав на улицу оказался в толпе бегущих с одеялами.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.06.2020 14:51|

Мы вчера по аллее бежали под падающими деревьями и проводами. Ни одного укрытия!

Боевик прям! на камеру то успели снять?

Там не до камеры. Мы до сих пор в шоке, рады что целы.

Гость||

Толпа бегущих с одеялами??? Ой автор насмешил. Только представил... А так молодец, за имущество надо бороться!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.06.2020 14:51|Мы вчера по аллее бежали под падающими деревьями и проводами. Ни одного укрытия! Боевик прям! на камеру то успели снять?Там не до камеры. Мы до сих пор в шоке, рады что целы.
Не расслабляйтесь, опять предупреждение было.

Гость||

Гость писал(a):

Машины, накрываем паласами и коврами.
Мы в своё время омёты с сеном полохом накрывали.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):Машины, накрываем паласами и коврами.Мы в своё время омёты с сеном полохом накрывали.
Всему свое время. Сейчас паласы в моде!

Гость||

Гость писал(a):

Всему свое время. Сейчас паласы в моде!
за неимением полохов

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Имя: Гость
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