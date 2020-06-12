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Общество

В Спасском кафедральном соборе повесили центральный хорос

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Внутреннее убранство Спасского кафедрального собора преображается на глазах. Там произошло сразу два знаменательных события, которые порадовали православных христиан.

Во-первых, завершен монтаж центрального хороса - огромного одноярусного светильника. Его вес составляет более полутора тонн.

Хорос был изготовлен подмосковными мастерами из латуни по уникальному индивидуальному проекту. В мире такой всего один. Как только завершились сложные работы по подвешиванию, кафедральный собор озарили свыше 200 ламп.

«Сама форма этого хороса нисколько не скрадывает само пространство собора. Оно получается воздушное. Можно было его загрузить и сделать много элементов, но на это не пошли», - сообщил руководитель штаба по воссозданию Спасского кафедрального собора Александр Еремкин.

В ближайшее время в соборе появится еще 15 подобных светильников, но меньшего размера.

Вторым знаменательным событием в процессе возрождения храма стала установка иконостаса, который изготавливался в «городе художников» Палехе, расположенном в Ивановской области.

«В ближайшее время будет изготовлена вторая часть иконостаса, и тогда он уже предстанет перед нами во всей красе. Центральная часть уже вся готова, осталось только заполнить резьбой то, что еще не заполнено», - отметил и. о. секретаря Пензенской епархии протоиерей Павел Матюшечкин.

Общая площадь иконостаса составит более 300 квадратных метров. В нем разместится свыше 80 образов. Работы выполнены примерно на 40%.

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Гость||

Эта новость с сайта патриархии?

Гость||

​левон,манский метнет тебя из окна

Гость||

Постройте Дом Гения площадью с иконостас. И это будет лучший дом Бога в Пензе.

Гость||

Повесили?,как то жутко.

Гость||

Гость писал(a):

Повесили?,как то жутко.
На скрепы?

Имя: Гость
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