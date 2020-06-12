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Общество

Православные верующие отметили день рождения святителя Иннокентия

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12 июня православные верующие отмечают день рождения святителя Иннокентия Пензенского. 236 лет назад в Московской губернии появился на свет мальчик, которому впоследствии суждено было стать первым святым Сурского края.

Нетленные мощи хранятся в Успенском кафедральном соборе и являются объектом поклонения жителей области и гостей региона.

«Святитель Иннокентий явил своей жизнью пример и пастырства как архиерей, но самое главное - такого деятельного видного богослова того времени, писавшего свои труды на благо церкви Христовой, которые и сейчас изучают в семинарии», - рассказал епископ Сердобский и Спасский Митрофан.

«В Саратове тоже почитается его память, хотя он служил лишь однажды в Троицком соборе Саратова. Удивительно, как человек смог за полгода оставить о себе такую память, что его помнят до сегодняшнего дня», - отметил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.

История жизни епископа Иннокентия трагична. В марте 1819 года его сначала направили руководить Оренбургской епархией, а потом, по состоянию здоровья, - Пензенской и Саратовской. Это назначение стало ссылкой церковного иерарха подальше из Санкт-Петербурга в глубинку. Причиной тому послужила интрига министра духовных дел князя Голицына, не любившего епископа за то, что он выступал против модного в то время в высшем обществе мистицизма.

Иннокентий возглавлял Пензенскую епархию лишь 3,5 месяца. В августе 1819 года во время поездки в Саратов он простудился и сильно заболел. А 23 октября его не стало.

Причислен к лику святых Русской православной церкви на Юбилейном архиерейском соборе летом 2000 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Не пойму,а эта новость должна вообще быть новостью?Прочитав её, я должен понять, что?

Гость||

В светском государствеэта новость должна быть на сайте РПЦ.В данном случае это наглое навязывание и пропаганда...

Гость||

Гость писал(a):

должен понять, что?
Что нужно отметить днюху Кеши.

Имя: Гость
Комментарий:

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