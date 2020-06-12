Надписи на стенах больше не приведут пензенцев к наркотикам

12.06.2020 | 19:00

Волонтеры пензенских молодежных организаций под присмотром полиции закрашивали стены домов и заборы в Октябрьском районе города. Их задача - ликвидировать рекламу смертельных товаров.

«Добровольцами и посторонними гражданами выявляется большое количество надписей на территории города Пензы», - рассказал участник акции Андрей Кащеев.

«С начала года таких совместных мероприятий проведено более 100. В ходе их было выявлено более 500 надписей», - сообщил оперуполномоченный по особо важным делам УМВД РФ по области Павел Карнаухов.

Те, кто размещает противозаконные объявления, могут быть оштрафованы на сумму в 5 000 рублей. Полиция просит всех жителей Пензы помочь найти злоумышленников. Телефон 59-10-10, анонимность гарантируется.