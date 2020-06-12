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Общество

Надписи на стенах больше не приведут пензенцев к наркотикам

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Волонтеры пензенских молодежных организаций под присмотром полиции закрашивали стены домов и заборы в Октябрьском районе города. Их задача - ликвидировать рекламу смертельных товаров.

«Добровольцами и посторонними гражданами выявляется большое количество надписей на территории города Пензы», - рассказал участник акции Андрей Кащеев.

«С начала года таких совместных мероприятий проведено более 100. В ходе их было выявлено более 500 надписей», - сообщил оперуполномоченный по особо важным делам УМВД РФ по области Павел Карнаухов.

Те, кто размещает противозаконные объявления, могут быть оштрафованы на сумму в 5 000 рублей. Полиция просит всех жителей Пензы помочь найти злоумышленников. Телефон 59-10-10, анонимность гарантируется.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Надпись несёт телефон наркоторговца. Привынесении приговора оценивайте удаление каждой надписи в 100 000 рублей и иск к подсудимому. Не погасит,не видать УДО как своих ушей. Город станет чище...

Гость||

Надписи на стенах больше не приведут пензенцев к наркотикам, а почему не приведут к ним полицейских?

Гость||

Запретите продавать эти баллончики с краской. Только дураки их покупают.

Имя: Гость
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